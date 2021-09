Il Castello visconteo rinascerà aprendo il suo cuore alla città. È questa – il libero accesso allo storico cortile – la caratteristica più significativa del progetto «Pivot», che il Municipio di Locarno, aderendo a quanto proposto dalla giuria, ha designato come vincitore del concorso internazionale d’architettura il cui obiettivo era quello di valorizzare e restaurare il monumento cittadino. A firmare il concetto è la comunità di lavoro Sanchez Garcia Architetti e Krausbeck Santagostino Margarido di Salorino. Quest’ultima è stata scelta fra i dieci finalisti che erano stati selezionati nello scorso dicembre. Il prossimo passo sarà l’allestimento del messaggio per la richiesta del credito grazie al quale si potrà approfondire la progettazione.

Il castello cambierà dunque il suo rapporto con la città grazie al progetto premiato. «Pivot» è infatti stato ritenuto, segnala una nota di palazzo Marcacci, la soluzione migliore per l’apertura al pubblico del monumento visconteo, integrandolo, assieme a Casorella, nell’insieme della città. «Questa apertura – prosegue il comunicato del Municipio – sarà il punto cardine della nuova organizzazione funzionale del complesso museale, diventando il punto iniziale della visita». L’accesso principale a tutto il comparto storico, culturale ed espositivo sarà raggiungibile da via al Castello e, grazie a nuove scale e a un nuovo ascensore, i diversi livelli dei due monumenti saranno facilmente fruibili.

«Obiettivo del concorso – prosegue la nota della Città – era l’individuazione di un progetto completo e di un unico team di professionisti per la valorizzazione del comparto del castello, per il restauro conservativo degli edifici esistenti e per il rinnovamento e l’ampliamento degli spazi espositivi con un’infrastruttura tecnica e logistica d’avanguardia, che permetta una continuità operativa durante tutto l’anno. I progetti di concorso comprendono il castello, la parte esterna delle vestigia del porto e Casorella con i loro rispettivi spazi esterni. Il tetto pedonabile del Rivellino, di proprietà privata, è stato preso in considerazione per il concetto urbanistico generale». I progettisti hanno dunque preso in considerazione l’intera area che segna l’ingresso ovest alla città e che sarà uno dei fronti dell’altro grande progetto sul tavolo di palazzo Marcacci, quello riguardante la riqualificazione di tutti gli spazi urbani locarnesi, partendo dal debarcadero e arrivando fino a piazza Castello. I concorrenti hanno analizzato e puntato alla valorizzazione del maniero visconteo riorganizzandone anche l’utilizzo degli spazi interni. Nel progetto «Pivot», ad esempio, è prevista una sala interna, completata con una tribuna, da adibire a vari eventi pubblici.