Beni comunali, regolamento rinviato in zona Cesarini

«Regolamentazione comunale sull’uso e la protezione dei beni comunali». Il titolo di un messaggio municipale, sicuramente importante, che ai più poteva però apparire tutto sommato come una questione da affrontare con la solita routine. Ma dietro a quel messaggio, invece, c’è molto più. A partire dalla base legale, che avrebbe permesso al Municipio di elaborare un’Ordinanza sulla quale poggiare i tanto discussi cartelli, apposti in alcune zone nevralgiche della città, che vietano in particolare il consumo di alcool e di ascoltare musica (ad alto volume). Cartelli che, ricordiamo, una decisione del Servizio ricorsi del Consiglio di Stato ha definito – passateci il termine forse approssimativo – illegali. Un po’ a sorpresa, dunque, in apertura della seduta di Consiglio comunale, Barbara Angelini Piva (PPD) ha proposto di rinviare il messaggio municipale, perché «ci sono questioni giuridiche ancora da approfondire». Non solo direttamente legate al regolamento in sé, ma anche in relazione ad alcune proposte di emendamento. Una richiesta, la sua, accettata dalla Commissione della legislazione, sebbene – come spiegato dal relatore dell’apposito rapporto, Mauro Belgeri (PPD) – «a detta dell’ex capo Dicastero Niccolò Salvioni e della giurista aggiunta del Comune, non vi sarebbero evidenti problemi giuridici». Il rinvio permette però di transenna «a Simone Merlini, che ha ereditato il dossier da Salvioni, di approfondirlo ulteriormente». Ed è così che la maggioranza del Legislativo ha approvato la proposta di procrastinare il tutto.

«Che cosa siamo qui a fare?»

«È un anno che il messaggio è in Commissione», ha sottolineato Fabrizio Sirica (PS). «La proposta di rinvio mi sembra quantomeno poco seria, perché in molti si erano preparati ed erano pronti ad affrontare il tema. Intanto, però, per almeno altri sei mesi quei cartelli rimarranno al loro posto. In modo illegale. Cartelli che sono sinonimo di una politica giovanile sbagliatissima». Per Sirica, il rinvio, è «una cosa poco seria» anche perché «non si è minimamente specificato quali siano queste difficoltà dal profilo giuridico. Ci si limita genericamente a dirci che si sono». A dargli mano forte, in un certo senso, il secondo intervento di Mauro Belgeri (PPD), che ha tuonato: «Questioni giuridiche? Qui ci si dice che un Consiglio comunale non può modificare un’Ordinanza municipale? Questo mi fa davvero incavolare. Allora che cosa siamo qui a fare?». Infine, Giovanni Monotti (PLR) ha da parte sua auspicato che «il futuro Esecutivo sappia presentare un messaggio che abbia un capo e una coda». Mentre questo si basava «su virtuosismi pindarici sorretti dal paracadute di una giurista».

Lo spettro del referendum

Sta di fatto che il rinvio, come detto, è stato approvato a larga maggioranza. Come un fatto è che sul regolamento in questione – nel caso fosse stato approvato dal Legislativo – aleggiava lo spettro del referendum. Durante tutta la giornata, infatti, si sono rincorse voci che indicavano come il PS avesse l’intenzione di proporre lo stralcio del punto riguardante i divieti in questione. E che, se il Consiglio comunale avesse deciso di fare altrimenti, avrebbe appunto lanciato il referendum per potare la popolazione al voto. Il tutto, chiedendo nel contempo una politica giovanile diversa, basata sul dialogo e non sui divieti.

Nomina che fa discutere

Intanto, il PS è entrato nella bagarre in merito alla procedura in atto per la nomina del nuovo direttore dei servizi culturali di Locarno. Una procedura in standby a seguito di un ricorso, appunto, del municipale socialista Ronnie Moretti. Per il PS «la procedura sin qui seguita non solo non è idonea per la scelta di un alto funzionario, ma non garantisce ‘di per se stessa’ oggettività di giudizio». Da un lato, ricordiamo, la questione ruota attorno alla commissione chiamata a valutare le candidature, che avrebbe dovuto/potuto accogliere tre esperti, ma che alla fine ne conta soltanto uno. E dall’altra è sempre e ancora legata all’ex direttore, Rudy Chiappini, ormai al beneficio della pensione, che si trova sotto accusa in Italia per quello che è conosciuto come il caso dei falsi Modigliani.

©CdT.ch - Riproduzione riservata