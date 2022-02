Fare il pieno alla stazione di erogazione di carburanti di Sonogno sarà più conveniente per i verzaschesi. Lunedì sera il Consiglio comunale ha infatti approvato all’unanimità la mozione presentata dai tre rappresentanti del gruppo Verzasca 2020 Jonathan Scolari, Davide Vosti e Igor Canepa, che proponeva appunto di applicare uno sconto sul prezzo della benzina a favore dei domiciliati nel Comune di Verzasca. Un’agevolazione che rientra a pieno titolo nel concetto ribadito anche nel Masterplan Verzasca 2030 del «vivere in valle», come sottolineato dal Municipio nel preavviso favorevole dato alla mozione. Affinché questa misura possa essere messa in pratica occorre però creare le necessarie basi legali. Detto altrimenti, Il Municipio deve allestire un regolamento che disciplini le procedure amministrative e operative riguardanti la stazione di distribuzione di carburanti ad uso pubblico di Sonogno. Al momento, infatti, non vi sono norme chiare e scritte riguardanti l’impianto di proprietà del Comune. Il regolamento dovrà altresì definire l’esatto ammontare dello sconto, che i firmatari della mozione propongono sia del 5%.