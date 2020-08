Palazzo Marcacci vede e rilancia di 200 franchi. Così, prendendo a prestito i termini del gioco del poker, si può riassumere la posizione del Municipio di Locarno al riguardo della mozione con i quali il gruppo PPD propone di versare un contributo di 1.000 franchi alle aziende formatrici per ogni apprendista assunto. Mozione che non solo l’Esecutivo ha preavvisato favorevolmente ma che ha deciso di modificare portando a 1.200 franchi l’ammontare del bonus a favore delle aziende formatrici. «Tale misura - rileva l’Esecutivo cittadino - , unitamente alla creazione di un fondo per sostenere le piccole e medie imprese alle riduzioni della tassa base rifiuti, delle tasse sul suolo pubblico o della pigione qualora vi fosse una locazione degli spazi di proprietà comunale, costituisce un’ulteriore impegno concreto dell’Ente pubblico per contribuire ad alleviare le molteplici conseguenze della pandemia per le aziende che compongono il tessuto economico locarnese, e quindi anche sulle famiglie e sulle persone». Il Municipio sottolinea inoltre l'importante aumento del numero di posti di apprendisti messi a disposizione all'interno dell'Amministrazione comunale (dai 16 del 2015 a 29 giovani in formazione per il 2019) quale ulteriore segno a favore della formazione dei giovani.