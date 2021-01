Questa settimana a Bosco Gurin sarà possibile sciare da giovedì 14 a domenica 17 gennaio. «Malgrado tutti gli sforzi intrapresi a livello di piani di protezione, soprattutto in seno alla ristorazione, non ci è possibile garantire un'apertura quotidiana. La decisione delle Autorità di prolungare la chiusura della ristorazione complica ulteriormente la gestione degli impianti, soprattutto in un periodo come questo dove fa molto freddo e comprensibilmente la gente non è disposta a consumare un pasto caldo a meno 12 gradi», è quanto scrive la direzione degli impianti in un comunicato stampa odierno. «Questa restrizone funge quindi da deterrente ed è un freno tangibile alla pratica dello sci. Basti pensare alle vacanze natalizie dove sono venute a mancare almeno l'80% delle famiglie», prosegue la nota.