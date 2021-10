La stazione di Bosco Gurin si prepara a tornare in pista. La macchina organizzativa per l’inizio della stagione invernale previsto sabato 28 novembre è in moto da alcune settimane. Una stagione che, ricordiamo, non si poteva dare per scontata. «La direzione degli impianti di risalita di Bosco Gurin, nella persona dell’Ing. Giovanni Frapolli, tiene a ribadire che gli impianti di risalita continueranno la loro storia malgrado le vicissitudini portate alla luce durante la scorsa primavera», si legge però in una nota. «Grandi attestazioni di stima e la grande pressione (positiva) ricevuta dall’Ente pubblico a partire dai Comuni della Vallemaggia (ASCOVAM) così come dal Consiglio di Stato, hanno convinto il proprietario degli impianti di risalita e delle strutture ricettive a proseguire la sua attività imprenditoriale senza alcun freno, nell’interesse di tutta la collettività, che lo ha caldamente appoggiato negli ultimi mesi». Portando per altro avanti i progetti del Masterplan, fortemente voluto dalla politica.