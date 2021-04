Un’alta e densa colonna di fumo si sta alzando in queste ore in Vallemaggia. L’incendio si è sviluppato attorno alle 17 nella zona boschiva situata dietro al grotto Cà Rossa di Gordevio, posto a lato della strada cantonale che collega Avegno-Gordevio con Maggia. Sul posto si sono immediatamente recati gli uomini della sezione di montagna dei Pompieri di Maggia, che – successivamente – sono stati raggiunti anche dai colleghi di Locarno, partiti dalla città con numerosi veicoli di supporto. Il fuoco si sta sviluppando molto velocemente, alimentato sia dal vento che sta soffiando sulla zona sia dal terreno particolarmente secco, vista la scarsità di precipitazioni di queste settimane. Per dare supporto agli uomini a terra si è deciso di richiedere anche l’intervento di un elicottero, cui se n’è poi aggiunto anche un secondo, entrambi della HeliTv, nel tentativo di arginare la diffusione dell’incendio. I due velivoli stanno attingendo acqua dal vicino fiume Maggia.

Aggiornamento 09.21: Come comunicano i pompieri di Locarno, questa mattina sono ripresi i lavori sul terreno da parte di una decina di militi. La situazione è sostanzialmente normalizzata, in giornata si dovrebbero concludere gli ultimi lavori di bonifica con ricerca di ulteriori focolai nel bosco e spegnimenti puntuali. In seguito si provvederà al ritiro del materiale presente in quota. L'incendio ha interessato una superficie di circa un ettaro.