Il bordo della vasca non si intravede ancora, ma al Lido di Locarno si continua a nuotare per rimanere a galla. Bracciate d’emergenza nella speranza che il 22 marzo scocchi finalmente il momento della tanto sospirata riapertura. Intanto i vertici della Centro balneare regionale SA (CBR) stanno mettendo in campo tutto il possibile per fare in modo che la società riesca a superare il momento difficile. Addirittura si sono svuotate le piscine ed è stato spento il riscaldamento. «Tutto – commenta il direttore Christophe Pellandini, raggiunto dal Corriere del Ticino – per risparmiare». Ma la reazione alle difficoltà è anche proattiva.

Sorpreso in positivo

Mentre, fortunatamente, dopo il recente periodo di incertezza, alla fine è stato possibile ottenere le indennità per lavoro ridotto fino a fine...