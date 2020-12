Il prossimo 13 dicembre, con l’entrata in vigore del nuovo orario, i trasporti pubblici del Locarnese e delle valli saranno rivoluzionati. È previsto infatti un considerevole aumento della frequenza di passaggi e di collegamenti tra le regioni periferiche e la città. Ma a Brissago c’è chi storce il naso come la locale sezione PLR che attraverso il suo presidente, Rolando Hofer, segnala una scarsa considerazione del potenziamento della linea 316 che collega Locarno al borgo lacustre. «I nuovi orari esposti da qualche giorno sul sito delle FART ci lasciano parecchio perplessi, visto che l’ottimo lavoro svolto per le valli, dove vengono proposte corse ogni mezz’ora (Linea 315 lunga 30 km), non si ritrova sulla linea 316 (di solo 12 km) che porta a Brissago. Infatti la frequenza nelle fasce orarie...