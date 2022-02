Brissago vuol tornare a brillare nel panorama turistico regionale. Abbandonati i fasti del passato, negli ultimi 15 anni la località rivierasca e collinare ha conosciuto un crollo dei pernottamenti (-65%), una conseguente chiusura di alberghi ed esercizi pubblici, mentre d’altro canto s’è registrato un «boom» di residenze secondarie che oramai sfiorano il 50% delle abitazioni. Una lenta ma inesorabile agonia dal punto di vista turistico, con un impatto negativo sugli aspetti economici e anche sociali della vita comunitaria, alla quale il Municipio ha deciso di metter mano con un’analisi professionale ed eventualmente una terapia d’urto per cercare di attuare, se non un’inversione di tendenza, perlomeno di intraprendere nuove strade e idee di sviluppo di un settore cruciale come quello dell’accoglienza....