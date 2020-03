Pedonalizzare Città Vecchia. Questione annosa, quanto complessa. Per Bruno Buzzini (Lega-UDC-Ind.) non è il momento. Mentre secondo Fabrizio Sirica (Insieme a sinistra per la socialità e l’ambiente) è davvero giunta l’ora. I duellanti del secondo videconfronto della serie «Cotti in 15 minuti», organizzato in vista delle elezioni comunali del 5 aprile, hanno una visione assai diversa della Locarno del futuro. O meglio, l’obiettivo di migliorare la qualità di vita sembra accomunarli. Ma le strade per raggiungere la meta sono assai diverse. I due, però, concordano sull’importanza di aver finalmente ingranato la marcia per la riqualificazione della piazza Grande, avallando il credito necessario all’organizzazione del concorso di progettazione del centro urbano. Molto diverse, invece, la loro posizione sulla politica del Municipio in merito agli autosili. Per Buzzini è corretto costruire quello sotto il parco Balli, nonché espandere quello in largo Zorzi. Mentre Sirica ritiene questo atteggiamento completamente sbagliato. I candidati hanno discusso anche dei conti comunali, definiti dalla sinistra un maquillage contabile.