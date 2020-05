«A tutti i cittadini va distribuito un buono che possono spendere negli esercizi pubblici e nei negozi situati nel nostro comune. Questa agevolazione andrebbe estesa anche ai turisti che soggiornano negli alberghi o nelle loro residenze secondarie». È la prima delle misure che il gruppo Muralto democratica propone al Municipio di attuare, con la libertà di affinarle, «per venire in aiuto ai cittadini, ai commerci e agli esercizi pubblici situati sul territorio comunale». Misure che secondo la formazione politica misure d’incoraggiamento dovrebbero essere valide per tutto il 2020 e anche per l’anno successivo a dipendenza dell’evoluzione congiunturale. Il Municipio è ovviamente libero di affinale queste nostre proposte. Ma vediamo le altre proposte, complementari a quelle già varate o ancora in cantiere della Confederazione e del Cantone, ad iniziare d quella di distribuire un buono per una risalita a Cardada-Cimetta alle famiglie e ai giovani al di sotto dei 25 anni. «Agli anziani – propone ancora il gruppo politico – va distribuito un buono per il ritiro gratuito di sacchi per rifiuti presso la Cancelleria comunale. Ai commercianti proponiamo di distribuire buoni parcheggio destinati ai loro clienti. Ai ristoratori, oltre alla concessione parziale o totale della tassa per l’utilizzo del suolo pubblico inerente alle loro terrazze, va concessa la possibilità, dove fattibile, di aumentare la superficie pubblica data loro in uso». Le proposte di Muralto democratica sono state formulate «con spirito costruttivo affinché si manifesti la vicinanza delle autorità verso la cittadinanza».