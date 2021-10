«Butta il cuore oltre l’ostacolo!»: parola di scout

«Butta il cuore oltre l’ostacolo!». «La felicità non viene stando seduti ad aspettarla». «Vedi il peggio, ma guarda il meglio». Dite la verità: almeno una di queste frasi in vita vostra l’avete già sentita. Sapete chi ne è l’autore? Sir Robert Baden-Powell, l’educatore, generale e scrittore britannico passato alla storia per aver fondato, nel 1907, il movimento scoutistico, oggi una delle associazioni più grandi a livello mondiale. A Locarno lupetti, esploratori e pionieri sbarcarono nel 1915 e da allora – fino alla fine degli anni Ottanta – gli effettivi sono costantemente cresciuti. Poi il numero di attivi è diventato altalenante. Ultimamente però – complice forse anche la COVID-19 – si sta notando una certa generale ripresa. Ne abbiamo parlato con Ivanoé Pittet, uno dei due capi della Brigata...