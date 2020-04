«Il Municipio è dovuto intervenire per disincentivare gli assembramenti negli spazi pubblici e salvaguardare la salute della popolazione». Così, l’Esecutivo di Losone, prende posizione sul proprio sito Internet dopo aver constatato che negli ultimi giorni nelle aree di svago sono stati registrati «troppi casi in cui gli utenti non rispettavano le distanze sociali minime e il divieto di assembramento per più di 5 persone imposto dalla Confederazione per mitigare la diffusione» del coronavirus. In particolare nel mirino dell’autorità politica sono finite le due zone libere per cani, l’area del Canaa e lo spazio verde sull’argine del fiume Maggia, le più frequentate del Locarnese. Proprio ieri, ricordiamo, un anziano si è infortunato gravemente cadendo dalle rocce.

«Inoltre i posteggi nei pressi delle aree di svago, incluso quello del parco del Meriggio e nelle vicinanze dell’argine, non saranno più fruibili. Anche le principali vie di accesso sono chiuse oppure è consentito solo l’ingresso ai confinanti autorizzati», puntualizza il Municipio. Che aggiunge subito che «questo non è un periodo di vacanza. Per rispetto di tutti coloro che si stanno impegnando per assicurare i servizi essenziali e non solo» si raccomanda di osservare «le disposizioni federali e cantonali per ridurre i rischi di contagio, a partire dal distanziamento sociale. Per non vanificare gli sforzi profusi fino ad ora è essenziale non lasciarsi tentare dall’allentare le precauzioni».