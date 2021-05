Una donna si è infortunata quest’oggi poco dopo le 10 nei pressi del «pozzo di Tegna». Lo comunica la Polizia cantonale, spiegando che, in base a una prima ricostruzione, la 30.enne svizzera domiciliata nel Locarnese è precipitata per diversi metri da una pianta su cui si stava arrampicando. La donna, per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, ha perso l'equilibrio ed è caduta, ferendosi alla schiena. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) e della REGA che, dopo aver prestato le prime cure alla 30.enne, hanno provveduto al suo trasporto in elicottero all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, le ferite riportate dalla donna sono gravi.