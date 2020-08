Un motociclista è rimasto ferito in modo apparentemente non grave dopo essere caduto con la sua moto mentre circolava su via San Gottardo a Minusio. L’uomo, che circolava in direzione di Gordola, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è finito a terra. Sul posto i soccorritori del SALVA che hanno prestato le prime cure al ferito. Sul posto anche la polizia per gli accertamenti del caso.