(Aggiornato alle 22.26) Avrebbe riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita il 59.enne cittadino svizzero domiciliato nella regione che questa sera, mentre circolava in motorino su via Mondascio proveniente da Cugnasco, ha perso il controllo del mezzo rovinando a terra e battendo la testa. Sul posto, oltre agli agenti della polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) e della REGA che, dopo aver prestato le prime cure all'uomo, hanno provveduto al suo trasporto in elicottero all'ospedale.