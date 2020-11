Avrebbe riportato ferite gravi il 69.enne escursionista svizzero domiciliato nel Bellinzonese protagonista di una caduta avvenuta questo pomeriggio, poco prima delle 14.30, in Val Bavona, in zona Madaröö in territoro di Cavergno. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media e confermate dalla Polizia cantonale in una nota l’uomo stava effettuando un’escursione con dei conoscenti quando, per cause che spetterà all’inchiesta di polizia stabilire, è rimasto vittima di una caduta precipitando in un dirupo per un centinaio di metri. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo l’hanno trasportato in elicottero all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica il 69.enne ha riportato gravi ferite.