Oggi poco prima delle 14.30 in territorio di Frasco si è verificato un infortunio in montagna con esito letale. Stando a una prima ricostruzione, comunica la Polizia cantonale, un 58.enne tedesco residente in Germania stava effettuando un’escursione con la compagna sul sentiero della Via Alta in zona Cima di Rierna a un’altitudine di circa 2.400 metri. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, l’uomo è caduto precipitando per un centinaio di metri. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Regione Tre Valli, sono intervenuti il Soccorso Alpino Svizzero e i soccorritori della Rega, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.