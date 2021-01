Con 16.030 abitanti, i nuovi dati sulla popolazione a Locarno nel 2020 mostrano nuovamente un calo. Si segnalano la sostanziale stabilità per quanto riguarda i domiciliati, un movimento positivo tra arrivi e partenze, un aumento dei decessi con ogni probabilità legato alla pandemia da coronavirus, come anche un’inflessione negativa sul tasso di nuovi nati.

Come ogni anno, dunque, ad inizio gennaio l’Ufficio controllo abitanti dell’Amministrazione cittadina ha provveduto a fornire i dati aggiornati relativi alla popolazione domiciliata e dimorante. I 16.030 abitanti registrati, come accennato, mostrano una diminuzione di 61 persone rispetto all’anno scorso. Per quanto concerne i domiciliati, il cui numero totale può considerarsi stabile, si è registrato un totale di 14.187 persone, con un calo di 6 persone rispetto al 2019, ottenuto al netto dei 7.674 domiciliati ticinesi (21 in meno), dei 2.700 domiciliati confederati (36 in più rispetto all’anno scorso) e dei 3.813 domiciliati stranieri (che hanno registrato un calo di 21 persone).

Con 1.843 persone, i dimoranti invece registrano un calo di 55 persone, ottenuto sommando le diminuzioni dei 107 dimoranti ticinesi (-12), dei 53 dimoranti confederati (rimasti identici per numero) e dei 1.683 dimoranti stranieri (che registrano la diminuzione maggiore, di 43 persone).

Residenze secondarie in crescita

Per le residenze secondarie, si è registrato un aumento di 38 casi rispetto all’anno precedente, che porta ad un totale di 1.992 abitazioni sul territorio cittadino, in gran parte legate ai confederati (che attestandosi a 1.547, registrano l’aumento maggiore: +31 residenze).