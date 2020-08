Vi sarà presto un cambio della guardia nel ruolo di curatore del Museo di Vallemaggia a Cevio. Lascerà infatti l’incarico, per motivi famigliari, Alice Jacot-Descombes, che aveva assunto la carica nel 2016 succedendo a Rosanna Janke. A segnalarlo è il comitato della struttura espositiva, che coglie l’occasione per ringraziare la curatrice dimissionaria per l’impegno profuso in questi anni. È dunque aperto il concorso per la sua sostituzione. La ricerca è indirizzata a candidati con una formazione accademica in scienze umanistiche, preferibilmente in etnografia o in materie vicine, quali l’antropologia, la storia o la geografia. Una deroga a tale requisito è applicata in presenza di qualifiche parificabili o di una conoscenza approfondita del territorio e del settore museale, comprovata dall’esperienza. Gli interessati sono invitati a consultare il bando di concorso sul sito del museo (www.museovalmaggia.ch). Per eventuali informazioni ci si può rivolgere al presidente, Elio Genazzi (direzione@museovalmaggia.ch). Le candidature sono da inoltrare per posta entro il 24 settembre prossimo.