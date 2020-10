Chiusura la strada cantonale tra Camedo e Intragna. Il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni comunica che, a causa di un franamento della parete rocciosa, la strada cantonale delle Centovalli è chiusa alla circolazione in entrambe le direzioni, in località Camedo in corrispondenza del deposito rifiuti da giovedì 8 ottobre 2020 fino a nuovo avviso.