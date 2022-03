Camminare insieme per esprimere solidarietà e sostegno a chi sta vivendo una malattia oncologica e raccogliere fondi a favore delle numerose attività offerte ai pazienti. Lo si potrà fare domenica 24 aprile ad Ascona. La camminata solidale promossa dall’Associazione Triangolo partirà alle 14.30 in piazza Motta per concludersi all’azienda agricola Terreni alla Maggia dopo un percorso di circa quattro chilometri su una strada pianeggiante. Al termine della passeggiata verrà offerta una merenda a tutti i partecipanti.