Il Piano finanziario (PF) 2020-2024 di Locarno «manca completamente di visione e di progettualità». Non usa certo mezzi termini la Commissione della gestione nel suo rapporto concernente il documento programmatico presentato di recente dal Municipio cittadino. I commissari, da un lato, riconoscono le oggettive difficoltà nel formulare previsioni di questi tempi. Ma «le gravi lacune» riscontrate non possono «essere scusate con l’avvento della pandemia».

Nel PF, rincarano i commissari, «non si intravede infatti alcuna linea progettuale chiara e definita». Non si affrontano, ad esempio, «minimamente temi quali la valorizzazione del territorio e le possibili ricadute negative sulla gestione di progetti legati alla tutela dell’ambiente». Oppure il documento «non contiene alcun concetto dello sviluppo demografico della città (che non deve diventare ‘dormitorio’ per i lavoratori degli altri poli cantonali) e tralascia il discorso aggregativo».

Le priorità degli investimenti

Affrontando il tema degli investimenti, si rileva che «alcuni progetti contenuti nel PF sono stati già votati dal Consiglio comunale e verranno messi in opera prossimamente, ma alla luce degli eventi che hanno caratterizzato l’ultimo anno, sarà necessario apportare delle modifiche, focalizzandoci sugli investimenti che porteranno maggiore valore alla Città». Ad oggi, però, «il Municipio ha solamente discusso della possibilità di rinunciare ai campi sintetici». Mentre sul fronte delle entrate fiscali, la normalizzazione prevista a partire dal 2024 è ritenuta troppo ottimistica.

Il progetto del FEVI

Entrando poi nello specifico di alcuni progetti – pur non volendo stilare una lista esaustiva – la Commissione esprime «stupore» nel prendere atto della decisione municipale di sistemazione architettonica del palazzetto FEVI, in eventuale collaborazione con privati, da effettuarsi tra il 2022 e il 2025 con costi stimati in 31 milioni di franchi. I dubbi, in particolare, sorgono in merito «al livello di approfondimento effettuato dal Municipio» e alle tempistiche indicate. E in questo contesto non convince neppure la volontà di vendere un terreno, al prezzo di 13,9 milioni, per sostenere la sistemazione del palazzetto.

Programmazione essenziale

C’è poi la gestione dello stesso FEVI. Al momento dell’acquisto, «il Municipio aveva ventilato il coinvolgimento di importanti attori a livello regionale». Ad esempio l’Organizzazione turistica. «Anche in questo senso nulla è stato fatto, ma nel frattempo è nato anche il PalaCinema che, a riprova dell’improvvisazione con cui sono stati affrontati in modo scoordinato questi due progetti», è stato additato dall’Esecutivo «quale causa del cattivo risultato 2019 del FEVI». Quindi, senza una «programmazione a 360 gradi di come si vorranno gestire le strutture pubbliche a disposizione della Città per eventi a favore di indigeni e turisti, un credito di ristrutturazione come quello proposto non potrà essere approvato in coscienza».

Promozione collettiva

In merito alla promozione e alla gestione della struttura, piuttosto di un «Ente autonomo Locano Eventi», «si dovrebbe perorare la causa, seguendo l’esempio di chi ha fatto questa strada e gode di grande successo, della creazione di una società partecipata dai Comuni, Enti vari, tutte le strutture e le aziende in qualche modo legate al turismo», alla quale «mettere a disposizione (dietro giusto compenso) le strutture necessarie per far diventare grande Locarno e la regione. Regione che va coinvolta tutta, perché non si può/deve solo chiedere, ma bisogna anche dare».

Un’imposta indigesta

In merito alle misure di rientro, la maggioranza della Commisione si dichiara poi «contraria all’introduzione di un’imposta sulle residenze secondarie». Un tipo di tassa «che non solo andrebbe a ledere il turismo», ma che «non tiene conto di tutta una serie di benefici indiretti che il proprietario di una residenza secondaria porta all’intera regione».

La gestione del personale

Infine ancora il grande tema del personale. In merito al rapporto dell’iQ Center relativo all’analisi dell’amministrazione, non consegnato ai commissari per questioni di privacy, la Commissione rimarca che – con solo un riassunto in mano – non è ancora riuscita a «capire se durante l’analisi siano emersi degli ulteriori settori sottodotati (e che lo sono tuttora)».

In questo contesto si ricorda quindi che la Città, con le sue 406,1 unità lavorativa, è il più importante datore d’impiego della regione. Una grande mole di risorse umane, la cui rimunerazione, come da Preventivo, costituisce il 48,3% delle uscite del Comune. Come misure di contenimento della spesa, il Municipio si limita però a proporre «una non concessione degli scatti di anzianità» e la «non sostituzione del personale in partenza per i prossimi anni». La commissione, sul tema, «non può esimersi da criticare questo vuoto strategico». E una parte dei commissari ritiene anche «inappropriate» le due misure proposte.

Sempre in tema, si ricorda che le ore straordinarie maturate dal personale della Città ammontano a 41.877. Una sorta di «debito occulto» di oltre 1,5 milioni di franchi. Ecco quindi la necessità di agire anche mettendo mano al Regolamento organico dei dipendenti, aggiornando e modernizzando le condizioni di lavoro.

©CdT.ch - Riproduzione riservata