La giornata commemorativa si concluderà con una cena offerta e con un intrattenimento musicale (Bandalarga Dance Band). Per i bambini è previsto uno spettacolo di magia. A seguito delle normative in vigore, le persone a partire dai 16 anni potranno accedere all’evento solo se in possesso di un certificato COVID (con QR-Code in forma cartacea o scaricato sul cellulare).