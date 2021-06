«Anche Locarno c’è e sostiene l’autogestione. Ma vi chiedo di rispettare lo spirito di questa manifestazione, che vuole essere di pace e allegria. Allora cantiamo e balliamo». Nella parole di Francesco Mariotta, conosciuto come «Il Ceghe» sin da quando frequentava il Liceo, c’era tutto lo spirito – dimostrato per altro dai manifestanti – dell’incontro organizzato in piazza Castello a Locarno e voluto, come detto, per sostenere l’autogestione, denunciando nel contempo, ma pacificamente, la demolizione del Centro sociale il Molino. Un atto del Municipio di Lugano, ritenuto chiaramente «violento e illegale».

Forse qualche mascherina in più non avrebbe guastato, ma di violenza a Locarno proprio ne ce n’è stata. Solo letture, balli, canti e divertimento per le almeno cento persone che si sono ritrovate di fianco al PalaCinema. Tra queste molti giovani, ma anche gli esponenti della «vecchia guardia» non sono mancati all’appuntamento.

Un appuntamento pacifico. Anche se nelle ore che lo hanno preceduto la tensione era cresciuta a seguito di una contromanifestazione indetta dai Giovani patrioti ticinesi, i quali si sono dati appuntamento alla stazione di Locarno-Muralto con l’intenzione di scendere poi verso il centro. «Noi scendiamo in piazza e diciamo stop alla degenerazione degli autogestiti», si leggeva su un volantino che, pur parlando anche di «giovani contro la violenza», ha comunque messo un po’ in apprensione le autorità.

Autorità che si sono dunque limitate a monitorare la situazione, sia in piazza Castello, sia alla stazione. Pure con qualche agente in borghese. «La comunale aveva il compito di intervenire solo in caso di denneggiamenti o di aggressioni», ci ha spiegato Pierluigi Zanchi, a capo del Dicastero sicurezza di Locarno.

Ma tutto è filato liscio. Nessuno scontro tra i partecipanti alle due manifestazioni. A quella dei Giovani patrioti, per altro, ha preso parte solo una manciata di ragazzi muniti di bandiera svizzera e magliette con il relativo logo, i quali non si sono mossi dalla stazione.

