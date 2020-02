A Locarno da lunedÌ della prossima fine settimana - e fino alla metà di maggio sono in programma lavori per rinnovare la pavimentazione e le sottostrutture in via Luigi Appiani. L’accesso al parcheggio pubblico e all’ecopunto saranno costantemente garantiti ma sarà possibile unicamente da via Vallemaggia in doppio senso per la prima fase dei lavori e da via Castelrotto per la fase successiva.