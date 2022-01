Berna dice no. Il Consiglio federale invita a respingere la mozione inoltrata dal consigliere nazionale ticinese Bruno Storni (PS), il quale chiedeva in pratica di elaborare una nuova convenzione con l'Italia (al posto di quella del 1992) per quanto riguarda la navigazione sui laghi Maggiore e Ceresio. Secondo Ignazio Cassis e colleghi è preferibile che sia il Cantone a studiare delle «proposte consolidate» per la navigazione sul Verbano in collaborazione con gli attori interessati e i partner turistici e coordinandosi con le autorità della vicina Penisola.