Se piazza Grande è il salotto di Locarno, Cardada è il suo belvedere. Un’amata montagna che fa parte delle maggiori attrattive del Locarnese e che – in quest’estate così particolare – ha confermato la propria capacità di affascinare anche solo per le sue bellezze paesaggistiche. Se poi a queste ultime si aggiungono varie iniziative promozionali, il gioco è fatto. E così – dopo aver perso circa 30 mila passaggi a causa della chiusura forzata degli impianti durante il lockdown da coronavirus – la Cardada impianti turistici SA (CIT) ha appena inanellato il suo secondo miglior mese di luglio da sempre. E la stagione parrebbe proseguire nel migliore dei modi. «Di sicuro – spiega al Corriere del Ticino il direttore Luca Jardini – non riusciremo a recuperare tutte le perdite, ma credo che – considerate le contingenze – non possiamo sicuramente lamentarci».

Un anno memorabile

Nei tempi recenti il termine di paragone per l’attività della CIT è sicuramente il 2017. «Anno in cui – prosegue Jardini – abbiamo messo a segno un record di utenti epocale. Lieve calo nel 2018, annata comunque soddisfacente, e così è stato anche per il 2019». Pure il 2020 era iniziato nel migliore dei modi, con un’ottima affluenza fra Natale e Capodanno e nei mesi di gennaio e febbraio, grazie ad una meteo più che favorevole. Poi, a metà marzo, l’improvviso stop dovuto alla pandemia. «Che – prosegue il direttor Jardini – ci ha fatto perdere una Pasqua favorevolissima dal punto di vista del tempo, così come tutti i ponti di maggio». Finalmente gli impianti hanno potuto essere riaperti il 6 giugno. Ed è stata una ripresa con il botto. «Nel giugno del 2017 avevamo raggiunto i 14 mila passaggi, quest’anno sono stati 12.170 in tre settimane. Considerando una media di 800 al giorno, nel mese intero avremmo raggiunto, se non superato, il risultato di tre anni fa». Ma il periodo più indicativo è stato luglio: nel 2017 il primato storico di 23.663 passaggi, 20.300 nel 2018, 19.198 lo scorso anno e quest’anno 23.016.

Misure da rispettare

Considerando che – a causa delle misure sanitarie da rispettare – la capienza delle cabine della funivia è stata ridotta da 40 ad una trentina di passeggeri (con il conseguente aumento di una quindicina di corse al giorno), il risultato è ancora più incoraggiante. «Ad oggi, lo scorso anno eravamo attorno agli 81 mila primi passaggi (termine con cui si intendono solo le risalite, ndr.), attualmente ci attestiamo sui 56 mila. È evidente che i mesi di stop completo influenzeranno i dati finali, ma – come dicevo all’inizio – tenuto conto della situazione possiamo sicuramente dirci soddisfatti». A visitare la montagna locarnese sono soprattutto i confederati (circa l’80%), ma la campagna «Vivi il tuo Ticino» ha mosso anche il pubblico locale. Ora si spera molto nell’autunno e sarà prolungata di una settimana (fino al 15 novembre) l’apertura della funivia.

La zona di Cardada e Cimetta ha sicuramente dalla sua le bellezze paesaggistiche e il panorama mozzafiato (oltre alla posizione, che la pone letteralmente a pochi minuti dal centro urbano), ma l’esser così ben dotati non basta di certo per inanellare risultati tanto eccezionali. Diverse, infatti, le iniziative messe in campo per diventare ancora più attrattivi. «Oltre alle facilitazioni tariffali (ancora oggi si sale a metà prezzo dalle 17.30, mentre a diversi Comuni abbiamo messo a disposizione buoni sconto), ci sono le cene a tema proposte il sabato sera dai ristoranti della montagna». Montagna sulla quale, da metà luglio (ed è un’altra novità che è stata anticipata per far fronte alla situazione particolare) si può salire acquistando i biglietti degli impianti anche online. L’iniziativa si affianca alla già intensa attività della CIT sui social media.

Uno sguardo al futuro

Pur con molta prudenza (evidentemente dovuta alle contingenze) l’azienda continua anche a pianificare le iniziative future. Un passo importante sarà la realizzazione del progettato laghetto multifunzionale (vedi box a sinistra), mentre si prosegue con gli interventi di valorizzazione dei prati secchi e dei pascoli, attraverso interventi di taglio e manutenzione dei terreni in quota. Prosegue anche lo studio dell’ampliamento dei percorsi di mountain bike (pensati soprattutto per le famiglie) e nei prossimi mesi sarà pure concretizzato un primo «punto grill» nella zona di Cardada.

Il laghetto e la fly-line

Inizieranno in primavera i lavori per la realizzazione del laghetto multifunzionale nella conca davanti allo Stallone dell’Alpe Cardada. Oltre a valorizzare il paesaggio, lo specchio d’acqua (che costerà 840 mila franchi) faciliterà le operazioni di spegnimento degli incendi in quota (si pensi a quello nella zona del Trosa nelle scorse settimane). È invece stata sospesa l’idea di realizzare un «summer tubing». Il grande scivolo è infatti stato giudicato troppo invasivo. Ora è allo studio la possibilità di realizzare una cosiddetta fly-line (un percorso aereo a basso impatto ambientale) sul modello di quello del Pilatus.

