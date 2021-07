Se ritenete l’economia circolare una risorsa fondamentale per il futuro e vi appassionano le sue concrete applicazioni nella vita quotidiana, all’angolo fra via Ciseri e piazza Muraccio a Locarno c’è, da qualche mese, il negozio che fa per voi. Non si tratta, in realtà, di una proposta inedita, quanto piuttosto del frutto di un’evoluzione iniziata in città una trentina d’anni fa. A quell’epoca risale, infatti, l’apertura del primo Mercatino di Caritas Ticino, situato allora in via Ciseri (proprio sotto la sede della redazione locarnese del Giornale del Popolo). Un luogo di acquisti (e anche di sostegno) diventato, nel tempo, punto di riferimento per molti (soprattutto famiglie) e che ha poi trasferito la propria sede, mantenendo le sue peculiari caratteristiche, in via dell’Ospedale, nel centro...