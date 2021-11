«I_maggiori costi che siamo chiamati a sostenere non sono imputabili ad una cattiva gestione del cantiere, ma piuttosto ad una mancanza d’esperienza in un settore particolarmente complicato. Tali costi non sono stati valutati all’inizio o lo sono stati con insufficiente precisione, ma sono comunque necessari per permettere l’avvio della struttura; non si tratta quindi di costi generati dall’inosservanza dei criteri d’economicità». Basta questa frase – inserita quale conclusione nel messaggio appena approvato dal Municipio di Losone – per avere un’idea di quanto sta capitando a margine del cantiere per la costruenda casa medicalizzata per anziani. L’istituto, che sta sorgendo in pieno centro paese, costerà infatti 1,5 milioni di franchi in più rispetto ai circa 21,4 milioni previsti inizialmente....