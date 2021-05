«Il sistema sanitario ticinese merita di meglio che una sterile concorrenza tra pubblico e privato sulle spalle di pazienti e contribuenti». «La vicenda della cessione della clinica Santa Chiara ha palesato tutta la debolezza (negoziale, strategica, comunicativa) del settore pubblico cantonale rappresentato dall’Ente ospedaliero cantonale (EOC) nel competere con il settore privato». Non usano mezzi termini, rispettivamente, il Partito socialista (PS) e il Movimento per il socialismo (MPS), commentando le ultime novità riguardanti la struttura sanitaria privata locarnese, la cui maggioranza degli azionisti – viste le grandi difficoltà finanziarie – ha optato per la vendita alla Clinica Luganese Moncucco, anche se fra gli offerenti figurava pure l’EOC. Quest’ultimo, secondo l’MPS, perseguirebbe obiettivi incentrati alla «collaborazione organica con il settore privato, in una logica di mercantilizzazione della medicina e di razionamento dell’offerta».