Terzo ricorso al Consiglio di Stato sulla cittadinanza non concessa dal Legislativo di Losone alla madre di Marko Tomic. Come ci conferma il suo avvocato Yasar Ravi, la cittadina croata, da più di 25 anni residente con la famiglia a Losone, ha deciso di impugnare la decisione del Consiglio comunale dello scorso 29 settembre che a larga maggioranza e scrutinio segreto - con 17 contrari, 5 favorevoli e 7 astenuti - non le ha concesso l’attinenza e dunque la cittadinanza svizzera. La madre del giovane che nel 2008, in concorso con altri due connazionali, uccise Damiano Tamagni in una tragico venerdì sera carnevalesco alla Stranociada di Locarno, dunque non si rassegna proprio a risiedere a Losone con il permesso C, come invece suggeritole da Roberta Soldati (UDC) relatrice del rapporto di minoranza...