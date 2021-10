Pescatori, lanciatevi! Visto lo svuotamento completo del lago di Vogorno per la revisione dell’impianto idroelettrico della Verzasca, il bacino dovrà essere liberato in tutti i sensi. Anche in quello... ittico. Così il Dipartimento del territorio ha deciso di concedere una serie di deroghe per i pescatori dilettanti. In particolare, è consentito l’esercizio della pesca senza limitazioni del numero di catture giornaliere e senza misure minime. La deroga è in vigore da subito e terminerà il 19 dicembre compreso; essa è valida unicamente per i detentori di patenti di categoria D1 per l’anno 2021 (non possono invece beneficiarne coloro che hanno le patenti di categoria T1, T2 e D2). Per quanto riguarda gli orari, attualmente fanno stato quelli previsti dall’usuale regolamento, mentre a dicembre saranno dalle 8 alle 17. Sono consentiti attrezzi e sistemi usuali per la pesca dilettantistica, mentre le catture dovranno essere regolarmente iscritte. L’invito è anche quello di pescare sempre in sicurezza.