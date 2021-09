La Polizia cantonale comunica che oggi, poco prima delle 19.00, a Verscio vi è stato un infortunio. Un 73enne cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese stava effettuando una passeggiata su un sentiero in zona Pre du Mont. In base a una prima ricostruzione e per cause da stabilire, mentre si trovava su di un ponte, vi è stato il cedimento della staccionata in legno. Il 73enne è quindi precipitato per diversi metri finendo nel ruscello sottostante. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori del SALVA e della REGA che, dopo le prime cure, hanno provveduto al trasporto del 73enne in elicottero all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica, l’uomo ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita.