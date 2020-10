Alcuni cedimenti della sottostruttura sulla linea FFS Cadenazzo-Locarno hanno reso necessario l’interruzione del traffico ferroviario per consentire la sistemazione del problema. È accaduto oggi in tarda mattinata tra Riazzino e Gordola con la creazioni di alcuni buchi sotto i binari in prossimità di un cantiere di un ponte. I tecnici delle FFS si sono subito attivati per sistemare il problema intervenendo sul posto con uomini e mezzi. La perturbazione si protrarrà fino verso le ore 14 e non ha causato, sempre in base alle informazioni in nostro possesso, danni particolari.