Centro di scultura: l’apertura scivola di un anno

L’inaugurazione avrebbe dovuto tenersi tra pochi giorni. Ma, rispettando le misure prese dal Consiglio di Stato Ticinese e dalla Confederazione per fronteggiare l’emergenza coronavirus, il Centro Internazionale di Scultura (CIS) di Peccia ha deciso di rimandare tutto. Dunque, l’inaugurazione, il programma «Artists in Residence» e la mostra dedicata a Jose Dávila sono procrastinati al mese di maggio del 2021.

Scelta difficile

«Queste difficili decisioni non sono state prese a cuor leggero, ma sono state ritenute necessarie per garantire la salute degli artisti, dei visitatori e dei collaboratori del CIS», si legge in una nota. «Diversi fattori hanno spinto il CIS verso questa scelta. In primo luogo, la difficoltà di intraprendere viaggi internazionali pregiudica l’arrivo dei cinque artisti residenti, provenienti da diversi Paesi (tra i quali Germania e India), nonché dell’artista messicano Jose Dávila, invitato ad allestire la mostra inaugurale». Inoltre, il CIS vuole garantire lo svolgimento ottimale delle residenze artistiche, previste da maggio ad ottobre. Un rinvio dell’apertura all’estate o all’autunno comprometterebbe quindi il lavoro di questi artisti. Infine, il Centro vuole garantire il successo della sua apertura e della mostra e, date le condizioni attuali, questo non sarebbe possibile.