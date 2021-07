Come ogni anno, l’inizio dell’estate per il Centro professionale commerciale di Locarno fa rima con la consegna degli attestati federali di capacità e/o dei certificati di formazione professionale a tutte le persone in formazione, che hanno superato le prove di qualificazione di fine ciclo.

Qui di seguito, dunque, pubblichiamo i nomi degli apprendisti che hanno ricevuto il meritato «diploma».

Impiegati di commercio con maturità professionale

L’apprendista Leandro Zenger (Giga Consulting Sagl), media globale del 5,2, riceve la medaglia di bronzo come pure il premio UBS e quello offerto dalla Camera di commercio. Leandro Zenger si aggiudica anche il premio Società Elettrica Sopracenerina per la miglior media nelle materie economiche (5) e il premio offerto dalla Fondazione impiegati commercio per il miglior risultato nel Progetto didattico interdisciplinare (5,5). Francesca Maggiulli (Istituto Assicurazioni Sociali) riceve il premio offerto da SIC Ticino per la miglior media nelle conoscenze professionali (5,6). L’apprendista Roberto Escudero (Pizzarotti SA) riceve il premio Fondazione impiegati di commercio per la miglior media nelle lingue (5,5). Seguono in ordine alfabetico: Simone Arzuffi, Oliver Bonetti, Milena Carelli, Lara Corda, Marina Delic, Asya Dickenmann, Killian Mozzetti, Kristina Radman, Ana Rajkovacic, Martina Strano, Chloé Jasmine Tenaglia.

Impiegati di commercio con maturità professionale Economia e Servizi, tipo Economia

Stefano Mainardi riceve il premio UBS per la miglior media globale (4,9). Aldo Balducci, con la media del 4,8 nelle materie economiche, ha diritto al premio offerto dalla Società Elettrica Sopracenerina. Per la miglior media nelle lingue (5,5), viene premiato dalla Fondazione impiegati di commercio Jamie Williams. Mattia Montesano e Joël Salmina ricevono invece il premio, offerto sempre dalla Fondazione impiegati di commercio, per il migliore risultato nel Progetto didattico interdisciplinare (5,5). Seguono in ordine alfabetico: Melissa Bacciarini, Ryan Baumann, Lorenzo Carmine, Emmely Ferreira Bossard, Niccolò Fuchs, Andreas Gallo, Amerio Gatti, Nicole Grassi, Marcello Kirchhofer, Luca Salvador, Robin Salvi, Gabriela Sommariva Cardoso, Lorenzzo Tancredi, Anouk Noah Van Loo, Alice Vargiu.

Impiegati di commercio con formazione estesa

L’apprendista Giada Gnuva (La Baleine Diffusions SA), media scolastica-aziendale 5,5, riceve sia la medaglia d’argento che il premio UBS per la miglior media globale AFC. Giada Gnuva si aggiudica anche il premio SIC Ticino per il miglior risultato (5,6) nelle conoscenze professionali, il premio Banca Raiffeisen per la miglior media nelle materie economiche (5,5) come pure il premio offerto dalla Fondazione impiegati di commercio per il miglior Lavoro autonomo (5,5). Davide Zecca (Studio legale avv. Taminelli) con la media globale del 5,2 si aggiudica la medaglia di bronzo e il premio offerto dalla Fondazione impiegati di commercio per la migliore media nelle lingue (5,7). Seguono in ordine alfabetico: Liam Artaria, Noè Bondolfi, Daniel Conti, Salvatore De Liquori, Samuel Fernandes Pereira, Sheril Fontana, Joy Gheno, Carolina Santin, Stjepan Simic, Roy Veneziano, Francesco Zaccardi, Valentina Zollo.

Impiegati del commercio al dettaglio

L’apprendista Fabio Rampa (Bucherer SA) con la media generale del 5,8 ottiene la medaglia d’oro. Le apprendiste Giulia Romano (Globus) con la media del 5,6 e Kelly Morganti (Posta svizzera) con il 5,5 ottengono la medaglia d’argento. Ricevono la medaglia di bronzo i seguenti neodiplomati: Celina Maria Bolz (Dosenbach – Ochsner SA) e Patrick Das Neves Ribeiro (Posta svizzera) con la media generale del 5,4, Simone Tafuro (Swisscom SA) media 5,3, Rafael Duarte Ramos (La Bottega dei Monti Sagl), Joan Hartmann (Globus), Özlem Kulpinari (Le Meraviglie by Positano), Sean Roy Meier (Sunrise SA) e Daria Terzi (Coop Edile+Hobby) con la media del 5,2. Per la migliore media, Fabio Rampa riceve anche il premio offerto dalla Società commercianti industriali e artigianali del Locarnese. Fabio Rampa (5.9) e Özlem Kulpinari (5.7) vengono inoltre premiati da Globus e da Manor per le migliori medie nelle conoscenze professionali. I seguenti apprendisti, entrambi con la media del 5,8, ricevono il premio TCS e Fart per la migliore media nelle lingue: Fabio Rampa e Celina Maria Bolz. Seguono in ordine alfabetico: Anna Andelic, Luana Batista Pires Gomes, Jian Battal, Samara Bozzini, Chiara De Vincentis, Filippo D’Onofrio, Milo Fusaro, Adriana Golubova, Ivan Incir, Veronica Lorenzetti, Diana Machado Cerqueira, Sofian Mannai, Iris Marra Gonzalez, Marco Mattei, Selene Meregalli, Ronny Minoletti, Sabiye Oezen, Bryan Pugliese, Felindra Staehli.

Impiegati di commercio SMC curricolo maturità professionale 3+1

Qui di seguito l’elenco dei diplomati presso la Scuola media di commercio, che hanno acquisito l’attestato federale di capacità quali impiegati di commercio con maturità dopo aver superato le prove di qualificazione delle conoscenze professionali (stage di lunga durata, 52 settimane). Loris Crugnola (Stato del Canton Ticino) con la media scolastica-aziendale del 5,3 termina il percorso di maturità con la medaglia di bronzo. Loris, sempre per la migliore media globale, ha pure diritto al premio UBS e a quello della Camera di commercio. L’apprendista Ivan Duvnjak (Bischoff Isol-Tech SA) con la media del 5,2 riceve il premio Società Elettrica Sopracenerina per il miglior risultato nelle materie economiche. Loris e Ivan si sono distinti anche nelle lingue e, con la media del 5,3, viene assegnato loro il premio offerto, anche in questo caso, dalla Società Elettrica Sopracenerina. Seguono in ordine alfabetico: Kevin Alonso Fandino, Arianna Alves, Alan Ambrosini, Vanessa Baleula Ndombasi, Martina Bassi, Annick Berta, Lara Cavalli, Noemi D’Amario, Brenda Jimena Guevara Landa, Jawhar Hassaki, Amelia Jud, Aleandra Krasniqi, Annalisa Lavezzini, Alexandre Magalhaes Mota, Luca Mariani, Alessio Mazzilli, Melanie Musa, Xhoia Nikaj, Sabrina Pattani Dahmani, Iman Schoenmaker, Liza Scianni, Joel Stauffer, Alyssa Tamburini.

Impiegati di commercio SMC con AFC

Qui di seguito l’elenco dei diplomati presso la Scuola media di commercio, che hanno acquisito l’Attestato federale di capacità quali Impiegati di commercio con formazione estesa. L’apprendista Alyssia Monzio Compagnoni riceve il premio UBS per la migliore media scolastica-aziendale AFC (5). Nelle materie economiche la miglior media (5) è stata raggiunta da Ines Alves Lopes, Sophia Brunalli, Aurora Vanetti e Stefano Giordani. Questi apprendisti ricevono il premio offerto da Banca Raiffeisen. Sophia Brunalli riceve pure il premio Fondazione impiegati di commercio per il miglior risultato nelle lingue (5,6). Il premio offerto dalla Fondazione impiegati di commercio per il miglior Lavoro autonomo (5,5) è assegnato a Martina Bai e Alma Hodic. Seguono in ordine alfabetico: Bleona Berisha, Samuele Bernardi, Hans Christian Brunner, Ilijana Calusic, Jenny Casarotti, Nicole Cicak, Jonathan Deprati, Melanie Diserens, Ivona Drinjak, Mara Ferretti, Miguel Elio Gadea, Cristina Gamboni, Adriano Gjorgjievski, Martin Gjorgjievski, Jessica Guala, Nicole Kälin, Karim La Placa, Katarina Lebic, Luigi Leiter, Massimiliano Longhi, Giulia Marchetti, Lucia Martinho Vicente, Aleksandar Milicevic, Abebaw Mordasini, Francesco Mori, Elia Musatti, Valeria Novi, Chantal Pelliscioni, Noemi Pendola, Loris Pomobello, Saskia Renggli, Nicoly Rocha Souza, Adrian Rodriguez Alvarez, Anna Romanini, Nathalie Spaggiari, Arbnor Sulejmani, Petar Zlatanov.

Assistenti di farmacia

Qui di seguito l’elenco dei diplomati che hanno acquisito l’attestato federale di capacità quali assistenti di farmacia dopo aver superato le prove di qualificazione 2021. In ordine alfabetico: Asia Aimi, Luca Amstutz, Alice Bee, Mellanie Nicolle Brunner, Alexia Canonica, Alessia Carvalho Carmo, Lara Chiefari, Anastasia Cibelli, Emily D’Amico, Andrea Dossi, Lidia Gatti, Gaya Giacone, Simona Gobbi, Nithura Kathiravelu (con la media del 5.7 ha ottenuto il miglior risultato) Syria Klodel, Karla Kulis, Marija Lazic, Melissa Lotti, Arti Lutz, Rea Maqkaj, Giulia Mara Nobili, Yulia Panduri, Elisa Parisi, Lia Patriarca, Francesca Rizza, Kim Rizzi, Tamara Rodrigues Lopes, Gabriele Ronchi, Emilia Femés Scarati, Nina Stucki, Sharon Triola, Giada Zaccaria.

«La direzione del Centro professionale commerciale di Locarno si complimenta con tutti i diplomati e augura loro un futuro professionale ricco di soddisfazioni», si legge infine in una nota. Direzione che, infine, «ringrazia anche i datori di lavoro, i docenti, gli esperti e tutti i collaboratori per la loro costante e preziosa collaborazione».

©CdT.ch - Riproduzione riservata