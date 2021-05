Qualcuno conosce un certo «pisöi gild» abitante della Valmaggia? Si mangiano ancora le pere con la polenta? È rimasta qualche traccia di mele dalla polpa rossa? Oppure ancora: qualcuno è in possesso della Púmera? Domande che appaiono sicuramente curiose, alle quali il Centro natura Vallemaggia, con il sostegno dell’Ufficio natura e paesaggio, tenterà di rispondere. E per farlo, a partire da questo mese di maggio, è stata avviata una ricerca sul campo volta a realizzare una prima mappatura degli alberi storici da frutto e delle antiche varietà sull’intero territorio valmaggese.

L’obiettivo finale è quello di salvaguardare e valorizzare il patrimonio frutticolo della regione. L’alberoteca, studio specializzato in consulenza e progettazione etnobotanica e in educazione ambientale con sede a Sala Capriasca, è stato incaricato di realizzare di questo importante documento. Dopo una ricerca in archivio, tra i preziosi e curiosi documenti conservati da ProFrutteti, l’indagine entra ora nel vivo.