Cevio, consuntivo da «vecchia gestione»

«Non potevamo fare molto nel Consuntivo 2020, elaborato dalla precedente amministrazione. Lo abbiamo esaminato e dunque approvato. Per il Municipio è stata comunque una stimolante entrata in materia», ci dice la nuova sindaca di Cevio, Moira Medici. Sta di fatto che i conti dell’anno scorso per il Comune della Vallemaggia presentano un deficit di oltre 230 mila franchi, bilancio fortemente condizionato dalla pandemia e primo esercizio chiuso in rosso dalla nascita del nuovo centro aggregato, nel 2006.

Un risultato negativo che però non è risultato drammatico date le premesse. «Le misure di sostegno sociale ed economico i relazione alla COVID-19 hanno inciso sulla gestione corrente del 2020 per una spesa totale di circa 15’000 franchi. Questa spesa extra non è sicuramente determinante e si pensava invero fossero ben maggiori i richiedenti questi aiuti comunali. Vi è quindi da supporre che le difficoltà socio-economiche, almeno dal lato finanziario, siano state fortunatamente meno del previsto», si sottolinea nella premessa di commento al Consuntivo. La pandemia ha pure inciso sul gettito fiscale, prudenzialmente diminuito di 30’000 franchi.



Ammortamenti in crescita

Ma il dato che da solo spiega l’evoluzione in atto e il risultato d’esercizio negativo è rappresentato dagli ammortamenti amministrativi, che in un solo anno hanno registrato un aumento di 182 mila franchi, portando il disavanzo totale a sfiorare i 600 mila franchi. «Questo è un fattore di costo che potrebbe incidere in modo strutturale, nei prossimi anni, sulle finanze comunali e, di conseguenza, è un’evoluzione da tenere sotto controllo per evitare il classico passo più lungo della gamba. Anche gli investimenti e le spese straordinarie devono essere ben calibrate», conclude l’analisi dell’Esecutivo di Cevio.

