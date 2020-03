A partire da lunedì prossimo, il 23 marzo, le attività edilizie devono cessare. È quanto prevede l’ordinanza municipale del Municipio di Cevio. Una decisione - si legge - presa a seguito della «preoccupante evoluzione epidemiologica del Covid-19». Soprattutto tenendo conto che «buona parte della nostra popolazione è anziana, over 65, quindi soggetta a rischio». Per il Comune della Vallemaggia, si specifica, è «doveroso prendere delle misure incisive per ragioni di sanità pubblica» e, proprio in considerazione del fatto che «non c’è più tempo da perdere e bisogna stare a casa», ecco lo stop alle attività.