Il Consiglio comunale ha approvato, con voto unanime, il credito di 150.000 franchi «mediante consultazione via corrispondenza». Cevio scende in campo a favore dei cittadini e delle attività economiche per far fronte alle conseguenze del coronavirus. In questo modo si è voluto «dare in modo tempestivo un segnale di sostegno alla popolazione e all’economia locale (...). Un gesto di incoraggiamento per guardare avanti con fiducia», si legge nella nota diffusa stamattina dal Municipio che ha approvato la relativa ordinanza ieri. Dal momento che i legislativi comunali sono attualmente impossibilitati a riunirsi (potranno farlo dal 25 maggio), è stata «applicata una procedura particolare in linea con l’eccezionalità del momento», spiega l’Esecutivo di Cevio.