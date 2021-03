(Aggiornato alle 12.22) - «Siamo limitati negli spostamenti, non possiamo mangiare nei ristoranti, abbiamo attività al collasso e poi di notte fanno le feste a base di champagne che si sono fatti portare da Milano nelle scuole medie a Locarno. E sono pure così dementi da filmarsi e farsi riconoscere. Affaire à suivre». A scriverlo, in un post su Facebook è la municipale di Ascona Michela Ris riferendosi all’episodio avvenuto (e minuziosamente documentato su Instagram) questa notte nell’istituto scolastico locarnese. Ancora non si sa come il gruppo di «influencer» sia entrato nella struttura per quella che non sembra essere un’irruzione, ma ha tutta l’aria di essere un party organizzato. Da noi contattato, il sindaco Alain Scherrer ha definito la vicenda «inaccettabile». «Sono cose che non si fanno nemmeno al di fuori di un periodo di pandemia, figuriamoci ora», ha aggiunto il sindaco precisando poi che della questione si sta ora occupando il Cantone, che è responsabile per gli istituti scolastici.

La scuola, che si colloca nel quartiere nuovo, ha intorno a sé alcune palazzine ma si trova sufficientemente lontano da non far arrivare rumore e schiamazzi fino alle abitazioni. La Polizia cantonale e quella comunale, che ora sono all’opera sul posto per capire le dinamiche dell’accaduto, non hanno infatti ricevuto segnalazioni nel corso della notte e ancora non si sa con certezza chi abbia permesso lo svolgimento del festino in cui, come mostra il video, scorrevano litri di champagne. È stato ipotizzato che i presenti abbiano anche consumato sostanze stupefacenti, anche se non ci sono ancora conferme in merito.