Quella contro la zanzara tigre è una lotta che si può vincere. Il fastidioso insetto non sarà forse mai debellato dalle nostre latitudini, ma con impegno e costanza si può ridurre la sua presenza a livelli accettabili. Lo dimostrano i dati raccolti alle Gerre di sotto, quartiere cittadino sul Piano che nel nostro cantone – ma anche oltre i nostri confini – funge da modello in questa battaglia. «Nell’insieme, nei quattro anni dei rilevamenti, abbiamo registrato una diminuzione del 75%», spiega il municipale di Locarno Pierluigi Zanchi, promotore della «task force» di volontari che annualmente scende in campo nel quartiere per lottare, appunto, contro la zanzara tigre. «Mentre per i mesi di settembre e ottobre i dati mostrano una riduzione del 80%; questa differenza è data dal fatto che le trappole sono state messe solo a inizio settembre 2016 e dunque per i mesi da giugno ad agosto di quell’anno non abbiamo cifre». Cifre che si rifanno come accennato alle trappole posate dallo stesso Zanchi nei dintorni delle sua azienda sul Piano. «Ma anche le indagini del Cantone, effettuate in particolare scandagliando i tombini pubblici, mostrano ormai l’assenza di larve».

Un prodotto biologico

Risultati di tutto rispetto, insomma. Ottenuti grazie agli sforzi della «task force» di volontari che proprio settimana scorsa ha ripreso il suo impegno – in vista della bella stagione – per spargere nei punti critici il granulato Vectobac, un prodotto a base di BTI (Bacillus thuringiensis israeliensis), biologico e selettivo per le larve di zanzara. Insomma, un prodotto che funziona e che non nuoce all’ambiente. «In commercio ora c’è anche il VectoMax, che potrebbe semplificare il lavoro dei volontari, attualmente una quarantina, perché permetterebbe di agire una volta al mese e non più ogni settimana», spiega ancora il nostro interlocutore. «Ma in Svizzera il suo utilizzo è concesso esclusivamente a livello professionale».

Il contributo di tutti

Alle Gerre di sotto si sta portando avanti una «guerra di quartiere». Ma allo stesso tempo quella contro la zanzara tigre deve essere una lotta senza quartiere, in cui il contributo di ogni singolo risulta essenziale. Il tombino di un’area privata, il sottovaso pieno di acqua lasciato all’incuria, infatti, possono essere un terreno estremamente fertile per il fastidioso insetto. «Una zanzara tigre si sposta, diciamo, di 150 metri. Facile quindi capire che se non si interviene tutti assieme l’azione del singolo può venir vanificata. In questo senso abbiamo ottenuto un buon risultato grazie a un incontro organizzato con gli scolari del quartiere», spiega Zanchi. «I bambini sono tornati a casa con un sacchetto di granulato, hanno affrontato il tema con i genitori e molti di questi si sono poi interessati e hanno agito di conseguenza». Sì, perché in questa battaglia il cittadino deve avere un atteggiamento proattivo. «Il Comune non può fare più di tanto. Dovendosi fermare all’area pubblica, infatti, può coprire all’incirca il 20% dei ‘luoghi a rischio’. Mentre il restante 80% si trova in aree private o appartenenti alle ditte».

Questione anche di sicurezza

Il problema della zanzara tigre, ricordiamo, è parecchio sentito sul Piano di Magadino. Tanto da aver portato alla nascita di qualche nuovo detto popolare. «A un bimbo che si comporta male – spiega ancora Zanchi sorridendo – si dice di rigare dritto, altrimenti lo si manda a giocare in giardino. In mezzo alle zanzare». Storie di qualche anno fa. Almeno per le Gerre di sotto. «È però importante capire a fondo le implicazioni di una presenza massiccia della zanzara», chiosa il municipale. «Non si tratta solo di poter giocare o fare un aperitivo in giardino durante i mesi caldi. Ma anche di sicurezza sul posto di lavoro, perché la zanzara quando ti ronza attorno ti distrae inevitabilmente. E se stai facendo un lavoro delicato, magari con un macchina, può appunto essere pericoloso. Senza dimenticare il fattore economico, poiché i clienti di un bar o un ristorante, che vengono presi d’assalto dalla zanzara tigre, difficilmente si fermano a lungo, consumando più bibite e così via. E magari nemmeno tornano». Infine, le case di proprietà potrebbero persino svalutarsi: anni addietro, infatti, c’è chi ha seriamente pensato di traslocare a causa dell’insetto.

