Per il Castello del Sole vantare ospiti illustri e mondialmente noti non è certo una novità, anzi. Quelli che faranno presto il loro ingresso nel prestigioso albergo asconese saranno però davvero eccezionali: si tratta di Vincent van Gogh, di Auguste Renoir e di Paul Gauguin. I tre grandi maestri dell’Impressionismo mondiale saranno rappresentati da altrettante loro opere, che non solo verranno custodite nelle sale del cinque stelle, ma saranno anche gratuitamente accessibili al pubblico durante le quattro domeniche del mese di settembre. Lo straordinario evento è proposto in occasione dei novant’anni della Terreni alla Maggia, l’azienda agricola situata sul delta locarnese, accanto alla quale è poi sorto anche l’albergo. Ideatore dell’operazione fu l’imprenditore tedesco, naturalizzato svizzero, Emil Bührle. E proprio alla sua collezione d’arte appartengono i tre capolavori che saranno esposti ad Ascona. Un’occasione da non perdere e una sorta di rivincita, dopo che la mostra della quale la raccolta di opere avrebbe dovute essere protagonista al MASI di Lugano – considerata un vero e proprio evento di punta del 2020 – è stata annullata a causa dell’emergenza coronavirus.

E l’occasione sarà davvero ghiotta, considerato il valore delle opere in questione. «I mietitori» di Renoir, ad esempio, fu realizzato nel 1873 per la prima mostra impressionista allestita a Parigi nel 1874. L’evento che rivelò al mondo il nuovo movimento artistico e che, a detta di molti, ha letteralmente cambiato la storia dell’arte moderna. E che dire poi de «Fattoria in Bretagna» di Gaugin, noto – oltre che per il suo valore artistico – anche per essere stato inserito nella mostra con la quale, nel 1929, fu inaugurato il Museum of Modern Art (MoMa) di New York? L’opera concepita in Francia presenta già le caratteristiche di quello che sarebbe stato lo stile successivo del pittore, concretizzatosi nei quadri dipinti a Tahiti negli anni successivi. Il trittico di eccezionali capolavori che si potranno ammirare al Castello del Sole si chiude con gli «Albicocchi in fiore» realizzati nel 1888 da Vincent van Gogh, nella primavera successiva al suo arrivo ad Arles, in Provenza, dove il maestro era giunto per trovare nuova ispirazione. Van Gogh è un autore particolarmente amato da Emil Bührle, la cui collezione ne possiede anche il notissimo «Il seminatore». L’acquisto degli «Albicocchi» , nel 1939, consolò l’imprenditore dal fatto di non aver potuto far proprio un autoritratto del pittore olandese durante un’asta che si era svolta qualche giorno prima.