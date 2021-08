Al Papio di Ascona con la ripresa il futuro sale in cattedra

Scuola

Al via da lunedì un’ulteriore fase di digitalizzazione della didattica del collegio: tablet per tutti, lavagne interattive e informatica potenziata – Intanto stasera si inaugura ufficialmente la nuova ala e a ottobre prenderà il via la sistemazione del pregiato giardino