La comunicazione è arrivata ieri: per correre al riparo da eventuali aggregazioni involontarie che si potrebbero creare in periodo di vacanze pasquali, il Municipio di Ascona è stato il primo in Ticino ad introdurre, a partire dalla prossima settimana, l’obbligo di portare la mascherina anche in determinate zone all’aperto. Come dimostra il video, il provvedimento non sembra però allarmare particolarmente i commercianti. Già oggi, complice la splendida giornata, molti di loro hanno avuto il loro bel da fare e tutti quelli intervistati si sono mostrati fiduciosi che la tendenza sarà la stessa anche con l’obbligo di mascherina. «Chi viene ad Ascona lo fa per quello che è Ascona, mascherina o non mascherina», ci dice una negoziante. Idea condivisa anche da altri commercianti: «È bel tempo, la gente ha voglia di uscire e lo farà anche se si dovrà coprire naso e bocca». «Ormai siamo abituati a metterla nei negozi e in tutti i posti al chiuso, di sicuro saremmo venuti qui oggi anche se ci fosse già stato l’obbligo di metterla anche all’aperto», racconta invece una famiglia in visita.