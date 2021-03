In un comunicato odierno l’impresa spiega la decisione con il riallineamento strategico del gruppo e non da ultimo con la situazione del commercio al dettaglio svizzero, che rimane tesa: incide il coronavirus, ma anche il passaggio dal commercio stazionario a quello online.

Ciò non rimarrà senza effetti sui punti vendita di Globus: le filiali nelle aree metropolitane meno grandi stanno subendo una notevole pressione a causa del riallineamento con focus sul settore premium e in questo contesto l’impresa ha deciso di non prolungare il contratto di affitto per il grande magazzino di Locarno. Inoltre da Pasqua 2021 il negozio continuerà a operare come outlet.