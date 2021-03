Globus chiuderà i grandi magazzini di Locarno, in Largo Zorzi, l’unico punto vendita della catena rimasto in Ticino. «Il contratto di locazione scadrà alla fine del mese di dicembre del 2022 e non sarà più rinnovato», comunica l’azienda. Andranno così persi circa 50 impieghi e inoltre , già dall’imminente Pasqua, il negozio continuerà a operare come outlet. La notizia della chiusura arriva a ciel sereno sulle rive del Verbano, anche se era nell’aria dopo le annunciate ristrutturazioni e operazioni di rilancio mai concretizzate. In un comunicato affidato all’ATS l’impresa spiega la decisione con il «riallineamento strategico del gruppo» e non da ultimo «con la situazione del commercio al dettaglio svizzero, che rimane tesa: incide il coronavirus, ma anche il passaggio dal commercio stazionario...