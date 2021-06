L’intenzione di Novartis di interrompere le attività di analisi di controllo qualità per i prodotti del sito di Pharmanalytica Locarno non è stata vista di buon occhio dal Movimento per il socialismo (MPS) che considera tale decisione «la dimostrazione del fallimento della politica di sviluppo economico del Consiglio di Stato, del Dipartimento finanze ed economia e dei partiti che sostengono l’esecutivo». I firmatari dell’interpellanza (Pronzini, Arigoni e Lepori) ritengono «incomprensibile» e «assolutamente inaccettabile» che il colosso farmaceutico abbia «semplicemente deciso di chiudere baracca e burattini distruggendo una competenza collettiva e soprattutto lasciando per strada un numero importante di dipendenti». Ed è su queste perplessità che l’MPS chiede lumi al Consiglio di Stato su quali siano i prossimi passi da intraprendere per obbligare la multinazionale a fare marcia indietro e, soprattutto, quali siano state le agevolazioni fiscali e finanziarie ottenuti negli ultimi anni da Novartis a Locarno.